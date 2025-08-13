Вінус Вільямс отримала уайлд-кард на US Open-2025
Також перепустку отримала Каролін Гарсія
близько 2 годин тому
Стали відомі тенісисти, які отримали уайлд-кард на Відкритий чемпіонат США — US Open-2025. Список опублікувала пресслужба турніру.
Серед найвідоміших імен — 45-річна американка Вінус Вільямс та колишня четверта ракетка світу з Франції Каролін Гарсія.
Жінки, які отримали уайлд-кард:
Винус Уільямс, Клерві Нгуну, Джульєтта Пареха, Кеті Макнеллі, Валері Глозман, Алісса Ан (усі — США), Каролін Гарсія (Франція) та Талія Гібсон (Австралія).
Чоловіки, які отримали уайлд-кард:
Брендон Холт, Нішеш Басаваредді, Трістан Бойєр, Еміліо Нава, Стефан Достанич, Дарвін Бланч (усі — США), Валентин Ройєр (Франція) та Трістан Скулкейт (Австралія).
