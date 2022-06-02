Швьонтек за трохи більше години винесла з корту росіянку касаткіну і стала першою фіналісткою Roland Garros
Швьонтек повторила досягнення Серени Вільямс за кількістю перемог поспіль в жіночому Турі
Після фіналу Roland Garros полька може дістатися до рідної сестри американки
20:57
Іга Швьонтек / Фото - WTAПерша ракетка світу, полька Іга Швьонтек, виграла 34 матч поспіль в жіночому Турі, перегравши росіянку дарью касаткіну (6:2, 6:1) в півфіналі Roland Garros.
21-річна тенісистка повторила досягнення легендарної американки Серени Вільямс.
З 2000 року рекорд за тривалістю переможної серії належав сестрам Вільямс - Серені (34 матчі) і Вінус (35 матчів). Якщо Іга завоює титул Відкритого чемпіонату Франції, то повторить досягнення Вінус.
Нагадаємо, у фіналі Roland Garros Швьонтек зіграє з 18-річної американкою Коррі Гауфф.
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