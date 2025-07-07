Денис Сєдашов

Четверта ракетка світу Іга Швьонтек (Польща) продовжує боротьбу за титул на Wimbledon-2025. У матчі 1/8 фіналу вона без особливих проблем здолала Клару Таусон з Данії (WTA 22) — 6:4, 6:1.

Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин. Швьонтек оформила 4 ейси, допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 5 із 9 брейк-пойнтів. У Таусон — 1 ейс, 3 подвійні помилки та 2 реалізовані брейки з 2 можливих.

У чвертьфіналі полька зіграє з людмилою самсоновою (росія), яка також впевнено пройшла своє четверте коло. Для Швьонтек це другий вихід у 1/4 фіналу Wimbledon в кар'єрі.

Бенчіч вибила росіянку александрову з Wimbledon в 1/8 фіналу.