Сіннер: «Ще не вигравав Wimbledon — тож мотивація ще більша»
Італієць наголосив, що ще не перемагав на цьому турнірі
38 хвилин тому
Перша ракетка світу та триразовий переможець турнірів Grand Slam Яннік Сіннер на пресконференції прокоментував свій вихід до півфіналу Wimbledon-2025, підкресливши прогрес у грі на траві.
Моя мета — вигравати там, де раніше не здобував титулів, і на тих покриттях, де ще не добився успіху. Я працюю над розумінням своєї гри на різних поверхнях — грунт, трава. Якщо поглянути на мій сезон на грунті минулого року та теперішній — я справді зробив крок уперед. Сподіваюся, аналогічне прогресування відбудеться на траві — хочу повірити, що став сильнішим на цьому покритті.
Я ставлю собі за мету регулярно йти до півфіналів турнірів Grand Slam. Це неймовірні можливості й моменти. Я радий бути тут знову, і подивимось, на що здатний. Я ще не вигравав Wimbledon, тож бажання перемагати мотивує мене сильніше. Сподіваюся показати хорошу гру в наступному матчі.
Сіннер вийшов у півфінал Wimbledon-2025.
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