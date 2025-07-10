Перша ракетка світу та триразовий переможець турнірів Grand Slam Яннік Сіннер на пресконференції прокоментував свій вихід до півфіналу Wimbledon-2025, підкресливши прогрес у грі на траві.

Моя мета — вигравати там, де раніше не здобував титулів, і на тих покриттях, де ще не добився успіху. Я працюю над розумінням своєї гри на різних поверхнях — грунт, трава. Якщо поглянути на мій сезон на грунті минулого року та теперішній — я справді зробив крок уперед. Сподіваюся, аналогічне прогресування відбудеться на траві — хочу повірити, що став сильнішим на цьому покритті.

Я ставлю собі за мету регулярно йти до півфіналів турнірів Grand Slam. Це неймовірні можливості й моменти. Я радий бути тут знову, і подивимось, на що здатний. Я ще не вигравав Wimbledon, тож бажання перемагати мотивує мене сильніше. Сподіваюся показати хорошу гру в наступному матчі.