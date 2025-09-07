Олег Шумейко

Перша ракетка світового рейтингу Яннік Сіннер напередодні фіналу US Open оцінив прогрес Карлоса Алькарас та себе за останні роки. Слова італійця наводить btu.org.ua:

Він дуже додав у подачі. Подає з кращою швидкістю, але водночас відсоток влучань завжди дуже високий, він став набагато стабільнішим. Раніше було більше злетів і падінь, а тепер він постійно проходить дуже далеко на турнірах. Це багато про що говорить. Я завжди кажу: коли ти молодий, один-два роки можуть багато змінити.

У мене теж є прогрес. Подача стала кращою, гра біля сітки покращилася, хоча ще не на тому рівні, де я хочу бути, але ми працюємо над цим. Також значно підтягнув фізичну форму. Раніше в три-чотирисетових матчах мені було важко, а зараз почуваюся добре.

Я люблю ці виклики. Люблю потрапляти у такі ситуації. Карлос змушує мене виходити на межу можливостей, і це чудово, бо тоді отримуєш найкращий результат як гравець.

Ми вже часто грали один проти одного останнім часом, і кожного разу підготовка змінюється, з’являються нові деталі. Звісно, іноді приємно зіграти не проти нього. Але загалом це чудово для тенісу – мати таке суперництво, сподіватися на великі матчі попереду. А я – людина, яка любить подібні виклики.

Ви показуєте вражаючу стабільність: п’ять поспіль фіналів на Major, всі чотири за цей рік, 27 перемог на хардових турнірах Grand Slam поспіль. Яка з цих цифр для вас найбільш особлива?

Це неймовірна статистика. Я б ніколи не подумав, що зможу досягти цього, коли став грати у Турі. А зараз я тут – і це щось особливе. Думаю, що п’ять поспіль фіналів на Grand Slam – це справді велике досягнення. Стабільність і можливість знову й знову доходити до вирішальних стадій найбільших турнірів – це фантастично. Але водночас у мене в голові завжди є розуміння: що зроблено, те зроблено. Попереду дуже важливий день – фінал у неділю. А далі побачимо.

Нагадаємо, що у вирішальному матчі американського Шолому визначиться доля звання першої ракетки світу.