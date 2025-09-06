Сіннер проти Алькараса. Фінал US Open-2025 вирішить долю першої ракетки світу
Вирішальна гра відбудеться 7 вересня
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
7 вересня, у неділю, відбудеться фінал Відкритого чемпіонату США-2025 з тенісу в чоловічому одиночному розряді.
За титул чемпіона та звання першої ракетки світу змагатимуться лідери світового рейтингу — італієць Яннік Сіннер (1 ATP) та іспанець Карлос Алькарас (2 ATP).
Переможець матчу не лише здобуде престижний трофей US Open, а й очолить оновлений рейтинг ATP.
Сіннер утримує першу сходинку з червня 2024 року, відколи вперше став лідером світового тенісу.
Алькарас не віддав жодного сета до фіналу US Open-2025, повторивши рекорд Федерера.