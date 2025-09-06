Володимир Кириченко

Перша ракетка світу італійський тенісист Яннік Сіннер та іспанець Карлос Алькарас (АТР, 2) зустрінуться у фіналі US Open-2025, оформивши унікальну серію протистоянь.

Для них це стане третім поспіль фіналом турнірів Великого шолома.

Нагадаємо, на Roland Garros перемогу здобув Алькарас, а на Wimbledon сильнішим виявився Сіннер.

У Відкритій ері подібне вдавалося лише сербу Новаку Джоковичу та іспанцю Рафаелю Надалю, які провели поспіль три фінали на мейджорах у 2011–2012 роках.

Фінальний матч US Open-2025 між Сіннером та Алькарасом відбудеться 7 вересня на стадіоні «Біллі Джин Кінг Нешіонал Теніс Сентер», його початок орієнтовно призначено на 21:00 за Києвом.

Наразі в особистих зустрічах іспанець випереджає італійця з рахунком 9:5.

Нагадаємо, у жінок в фіналі на US Open-2025 зіграють Аманда Анісімова та Аріна Соболенко.