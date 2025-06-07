Сіннер не програв жодного сету на шляху до свого першого фіналу на Roland Garros

До тай-брейку з італійцем дійшов лише легенда тенісу

близько 7 годин тому

Яннік Сіннер / Фото - BBC
Яннік Сіннер / Фото - BBC
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Володимир Кириченко

Триразовий переможець турнірів Великого шолома, перша ракетка світу італійський тенісист Яннік Сіннер вперше у кар'єрі вийшов у фінал на Відкритому чемпіонаті Франції. 
Вчора, 6 червня, у півфіналі Roland Garros-2025 італієць у трьох партіях обіграв 24-разового чемпіона мейджорів серба Новака Джоковича6:4, 7:5, 7:6 (7:3).

За шість матчів на французському мейджорі Сіннер не програв жодного сета. Він провів один тай-брейк з Джоковичем. П'ять геймів в одному сеті змогли виграти лише Новак, француз Артур Ріндеркнеш та казахстанець Олександр Бублик.

За титул Яннік посперечається з чотириразовим переможцем Шоломів, другою ракеткою світу іспанцем Карлосом Алькарасом.

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ТенісНовини СпортуЯннік Сіннер Roland GarrosНовак Джокович

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