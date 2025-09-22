Олег Гончар

Швейцарський тенісист Роджер Федерер, який є 20-разовим чемпіоном турнірів Grand Slam та екс-першою ракеткою світу, заявив, що організатори турнірів ATP навмисне уповільнюють покриття кортів, щоб у фінали виходили Яннік Синнер і Карлос Алькарас.

Про це він сказав у подкасті Енді Роддіка, цитує Corriere della Serra.

«Організатори турнірів намагаються уповільнити корти. Це вигідно гравцям, яким потрібно виконувати видатні удари, щоб перемогти Сіннера. На швидкому корті достатньо кількох влучних ударів для перемоги. Організатори думають: «Я б волів бачити у фіналі Сіннера та Алькараса». Це певною мірою працює на теніс». Роджер Федерер

Нагадаємо, раніше Алькарас обіграв Сіннера в фіналі US Open.