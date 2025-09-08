Олег Гончар

На Відкритому чемпіонаті США з тенісу пройшов фінал у чоловіків. В головному матчі турніру друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас обіграв лідера світового рейтингу Янніка Сіннера із Італії з рахунком 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Матч тривав 164 хвилини, упродовж яких Алькарас подав десять ейсів проти двох у суперника. При цьому, Карлос не робив подвійних помилок, тоді як у Сіннера їх було дві.

Також Алькарас використав п’ять із 11 брейків проти одного единого реалізованого брейк-пойнта у суперника.

Алькарас та Сіннер зіграли між собою 17 матчів, в яких 11 перемог здобув іспанець.

Алькарас здобув другий титул чемпіона US Open та загалом 23-й в кар’єрі. Також іспанець повернувся на перше місце в рейтингу ATP,