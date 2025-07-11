Сіннер переміг Джоковича у півфіналі Wimbledon-2025
Італієць у вирішальній грі зустрінеться з Карлосом Алькарасом
близько 2 годин тому
Перша ракетка світу Яннік Сіннер з Італії впевнено вийшов до фіналу Wimbledon-2025, здолавши серба Новака Джоковича (6 ATP) у трьох сетах — 6:3, 6:3, 6:4.
Поєдинок тривав 1 годину 55 хвилин. За цей час Сіннер виконав 12 ейсів, допустив лише дві подвійні помилки та реалізував 5 із 10 брейк-пойнтів. Джокович відповів також 12 ейсами, не припустився жодної подвійної, але використав лише один з двох шансів на брейк.
У вирішальному матчі за титул Wimbledon-2025 Яннік Сіннер зустрінеться з другою ракеткою світу — іспанцем Карлосом Алькарасом. Фінал відбудеться в неділю, 13 липня.
Алькарас переграв Фріца та втретє поспіль зіграє у фіналі Wimbledon.
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