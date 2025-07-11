Денис Сєдашов

Перша ракетка світу Яннік Сіннер з Італії впевнено вийшов до фіналу Wimbledon-2025, здолавши серба Новака Джоковича (6 ATP) у трьох сетах — 6:3, 6:3, 6:4.

It's a maiden #Wimbledon final for Jannik Sinner



The Italian defeats Novak Djokovic with a dazzling 6-3, 6-3, 6-4 victory to line up a Sunday afternoon meeting with Carlos Alcaraz



Just world No.1 doing world No.1 things pic.twitter.com/jObVzUdMqA — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2025

Поєдинок тривав 1 годину 55 хвилин. За цей час Сіннер виконав 12 ейсів, допустив лише дві подвійні помилки та реалізував 5 із 10 брейк-пойнтів. Джокович відповів також 12 ейсами, не припустився жодної подвійної, але використав лише один з двох шансів на брейк.

У вирішальному матчі за титул Wimbledon-2025 Яннік Сіннер зустрінеться з другою ракеткою світу — іспанцем Карлосом Алькарасом. Фінал відбудеться в неділю, 13 липня.

Алькарас переграв Фріца та втретє поспіль зіграє у фіналі Wimbledon.