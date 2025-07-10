Джокович побив рекорд Федерера за кількістю півфіналів на Wimbledon
Легендарний серб встановив унікальне досягнення
12 хвилин тому
24-разовий чемпіон турнірів Великого шолома сербський тенісист Новак Джокович вийшов до свого 14-го півфіналу чоловічого одиночного розряду на Wimbledon.
За цим показником він перевершив 20-разового переможця мейджорів швейцарця Роджера Федерера, а також встановив рекорд за кількістю півфіналів серед усіх гравців Відкритої ери.
У чвертьфіналі Wimbledon-2025 Джокович здолав 24 ракетку світу італійця Флавіо Коболлі (6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4).
За вихід у фінал Новак зіграє з ще одним італійцем, лідером світового рейтингу Янніком Сіннером.
Wimbledon-2025 відбувається з 30 червня по 13 липня. Чинним чемпіоном турніру є іспанець Карлос Алькарас.
Нагадаємо склад півфінальних пар у чоловічому одиночному розряді на Wimbledon.