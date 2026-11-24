Складніше стояти осторонь і просто спостерігати»: Стаховський поділився емоціями від співпраці зі Світоліною
Колишній український тенісист розповів про досвід тренерської роботи з шостою ракеткою світу
Колишній український тенісист Сергій Стаховський розповів про досвід співпраці з Еліною Світоліною (6 WTA) під час Підсумкового турніру WTA.
За словами ексгравця, спостерігати за матчами з тренерського боксу емоційно складніше, ніж самому виходити на корт, проте високий професіоналізм та самостійність Світоліної значно полегшують завдання її команді. Слова наводить Суспільне Спорт.
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Емоції важкі, тому що коли ти не контролюєш те, що відбувається на корті, а звик сам бути частиною гри, то складніше стояти осторонь і просто спостерігати.
Але з іншого боку, з Еліною неймовірно легко. Вона професіоналка, яка вміє самостійно приймати рішення. Вона слухає чужу думку, аналізує її й робить вибір, який вважає правильним. Головне, що вона готова нести за ці рішення відповідальність.
Для тренера або помічника в такі моменти критично важливо дати правильний посил і напрямок, а як його втілити — вирішує вже вона сама. Я впевнений, що в неї попереду ще багато перемог, які ми побачимо наступного року.
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