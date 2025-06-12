Снігур не змогла вийти до чвертьфіналу турніру у Великій Британії
Українка у двох сетах програла представниці Австралії Гібсон
39 хвилин тому
Фото: Al Habtoor Tennis Challenge
Дар’я Снігур (WTA, 151) у другому колі турніру серії Challenger у Великій Британії поступилася Талії Гібсон (WTA, 135) 5:7, 6:7 (3).
За 1 годину 40 хвилин на корті українка 4 рази подала навиліт, реалізувала 3 брейк-поінти з одинадцяти та двічі помилилася при подачі. Австралійка зробила 5 ейсів, 4 брейки та дві «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Україна отримала суперника у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.
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