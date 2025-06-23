Олег Шумейко

Відбулося жеребкування кваліфікації Wimbledon-2025 у жіночому одиночному розряді.

У відборі до трав’яного Шолому виступлять дві українки. Дар’я Снігур (WTA, 163) у чвертьфіналі зіграє з туркенею Берфу Дженгиз (WTA, 380). Олександра Олійникова (WTA, 196) у першому колі зустрінеться з 17-ю сіяною Діан Паррі (WTA, 113).

Нагадаємо, що Еліна Світоліна перемогла на старті змагань в Німеччині.