Снігур та Олійникова отримали суперниць у кваліфікації Wimbledon
Олександра у чвертьфіналі зустрінеться з сіяною
близько 1 години тому
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Відбулося жеребкування кваліфікації Wimbledon-2025 у жіночому одиночному розряді.
У відборі до трав’яного Шолому виступлять дві українки. Дар’я Снігур (WTA, 163) у чвертьфіналі зіграє з туркенею Берфу Дженгиз (WTA, 380). Олександра Олійникова (WTA, 196) у першому колі зустрінеться з 17-ю сіяною Діан Паррі (WTA, 113).
Нагадаємо, що Еліна Світоліна перемогла на старті змагань в Німеччині.