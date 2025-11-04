Олег Гончар

На груповому етапі Підсумкового турніру в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) білоруска Аріна Соболенко (WTA 1) обіграла американку Джессіку Пегулу (WTA 5) з рахунком 6:4, 2:6, 6:3.

Матч тривав 124 хвилини, упродовж яких Соболенко подала чотири ейси проти трьох у суперниці. При цьому, Аріна допустила шість подвійних помилок, тоді як у суперниці було лише дві.

Також Білоруска використала чотири з шістнадцяти брейків проти чотирьох з восьми у суперниць.

Нагадаємо, раніше на Підсумковому турнірі Корі Гауфф обіграла Паоліні.