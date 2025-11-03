Денис Сєдашов

Американська тенісистка Аманда Анісімова (4 WTA) здобула першу перемогу на Підсумковому турнірі WTA-2025, який проходить у Саудівській Аравії.

У матчі другого туру групового етапу вона обіграла свою співвітчизницю Медісон Кіз (7 WTA).

Анісімова виконала два ейси, допустила три подвійні помилки та реалізувала шість брейк-пойнтів із десяти. Кіз відповіла п’ятьма подачами навиліт, але зробила аж 12 подвійних і скористалася лише чотирма шансами на брейк із семи.

Підсумковий турнір WTA. Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). Хард.

Аманда Анісімова (США) — Медісон Кіз (США) 4:6, 6:3, 6:2

Ця перемога стала для Анісімової першою на турнірі — у стартовому матчі вона поступилася Єлєні Рибакіній (3:6, 1:6).

