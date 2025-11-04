Денис Сєдашов

Третя ракетка світу Корі Гауфф здобула перемогу у матчі групового етапу Підсумкового чемпіонату WTA-2025.

Американська тенісистка впевнено переграла італійку Жасмін Паоліні (8 WTA).

Зустріч тривала 1 годину 19 хвилин. Гауфф не подала жодного ейса, допустила три подвійні помилки, але при цьому реалізувала чотири брейки з семи можливих, що дозволило їй повністю контролювати перебіг гри. Паоліні не виконала жодної подачі навиліт і не припустилася жодної подвійної помилки, однак зуміла реалізувати лише один брейк-поїнт із чотирьох.

Підсумковий турнір WTA. Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). Хард.

Корі Гауфф (США) — Жасмін Паоліні (Італія) 6:3, 6:2

Ця поразка стала для італійки вирішальною — Жасмін Паоліні втратила шанси на вихід у півфінал Підсумкового чемпіонату WTA.

