Гауфф перемогла Паоліні на Підсумковому турнірі WTA
Американка здобула звитягу у двох сетах
близько 2 годин тому
Третя ракетка світу Корі Гауфф здобула перемогу у матчі групового етапу Підсумкового чемпіонату WTA-2025.
Американська тенісистка впевнено переграла італійку Жасмін Паоліні (8 WTA).
Зустріч тривала 1 годину 19 хвилин. Гауфф не подала жодного ейса, допустила три подвійні помилки, але при цьому реалізувала чотири брейки з семи можливих, що дозволило їй повністю контролювати перебіг гри. Паоліні не виконала жодної подачі навиліт і не припустилася жодної подвійної помилки, однак зуміла реалізувати лише один брейк-поїнт із чотирьох.
Підсумковий турнір WTA. Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). Хард.
Корі Гауфф (США) — Жасмін Паоліні (Італія) 6:3, 6:2
Ця поразка стала для італійки вирішальною — Жасмін Паоліні втратила шанси на вихід у півфінал Підсумкового чемпіонату WTA.
Анісімова здобула першу перемогу на Підсумковому турнірі WTA-2025.