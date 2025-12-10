Соболенко жорстко висловилась про Марту Костюк
Фанатка Лукашенка прокоментувала слова українки
близько 1 години тому
Аріна Соболенко
Перша ракетка світу, білоруска Аріна Соболенко відреагувала на слова Марти Костюк (WTA 26) про гравчинь з високим рівнем тестостерону.
«Дивно, що ми взагалі обговорюємо коментарі людей на кшталт Марти Костюк, адже від неї лунають здебільшого виправдання. Вона ж очевидно фізично підготовлена, міцна, має, мабуть, навіть більше м’язів, ніж я. Виглядає сильною та атлетичною. Та попри це, причина її поразок у матчах проти топових тенісисток лежить зовсім не у фізиці».
На зауваження про опубліковані фото в бікіні як відповідь Соболенко додала, що просто хотіла переконатися, що Костюк бачить справжню картину.
Нагадаємо, чотири українки зіграють в основі Australian Open-2026.