Світоліна зіграє разом з Шаповаловим на турнірі World Tennis League, Костюк – з Кіріосом
Українські теніситки дізналися склади своїх команд
близько 2 годин тому
Еліна Світоліна / Фото - Yahoo
Українські тенісистки Еліна Світоліна (№14 WTA) та Марта Костюк (№26 WTA) дізнались своїх партнерів по командах на виставковому турнірі World Tennis League.
Світоліна буде представляти команду VB Realty Hawks разом з Мааєю Реваті (Індія, №663 WTA), Денисом Шаповаловим (Канада, №23 ATP) та Юкі Бхамбрі (Індія).
Костюк буде у команді Aussie Mavericks Kites разом з Анкітою Райною (Індія, №555 WTA), Ніком Кіріосом (Австралія, №659 ATP) та Дхакшінесваром Сурешем (Індія, №524 ATP).
Турнір пройде з 7 по 21 грудня в Бенгалуру, Індія.
Нагадаємо, Олександра Олійникова дебютувала у топ-100 рейтинга WTA, Світоліна зберігла позиції.