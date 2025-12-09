Чотири українки зіграють в основі Australian Open-2026
Олександра Олійникова дебютує у турнірах серії Grand Slam
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Українські тенісистки зіграють в основній сітці Australian Open-2026 — одразу чотири представниці України отримали місця в заявці першого турніру Grand Slam нового сезону. Повідомляє ВТУ.
До переліку 98 найкращих тенісисток світу, які напряму потрапили в основу, увійшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та дебютантка Олександра Олійникова.
Найуспішнішою серед українок на кортах Мельбурна залишається Ястремська — у 2024 році вона дійшла до півфіналу.
Матчі основної сітки Australian Open-2026 відбуватимуться в Мельбурні з 18 січня по 1 лютого.
«Виграти першу медаль для України…» Світоліна назвала найкращий матч у кар’єрі.
Поділитись