Олег Шумейко

Анастасія Соболєва (WTA, 237) у другому колі турніру серії ITF75 у хорватському Загребі програла четвертій сіяній змагань Хулії Рієрі (WTA, 201) 4:6, 6:3, 4:6.

За півтори години на корті українка 1 раз подала навиліт та реалізувала 3 брейк-поінти з восьми. Аргентинка зробила 5 ейсів, 7 «подвійних» та 4 брейки. Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська зіграє у чвертьфіналі трав’яного турніру у Великобританії.