Соболєва поступилася сіяній на старті турніру у Франції
Українка у двох сетах програла чешці Салковій
1 день тому
Анастасія Соболєва (WTA, 268) у першому колі турніру серії Challenger у Франції програла Домініці Салковій (WTA, 152) 7:5, 6:1.
За годину на корті українка тричі подала навиліт, реалізувала усі 3 брейк-поінти та тричі помилилася при подачі. Чешка зробила 2 ейси, 6 брейків та 4 «подвійні». Це була друга зустріч тенісисток – Соболєва також не змогла перемогти на змаганнях у Словаччині у 2024 році.
