Соболєва програла на старті турніру у Польщі
Українка відібрала у Павліковскої 4 гейми
13 хвилин тому
Фото: Instagram
Анастасія Соболєва (WTA, 265) у першому колі турніру серії ITF75 у польському Лєшно поступилася Зузанні Павліковской (WTA, 433) 4:6, 0:6.
За годину з чвертю на корті українка тричі подала навиліт, реалізувала 1 брейк-поінти з десяти та тричі помилилася при подачі. Полька зробила 5 брейків та дві «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла у третє коло Australian Open-2026.
