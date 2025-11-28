Олег Шумейко

Анастасія Соболєва (WTA, 267) у чвертьфіналі турніру серії ITF75 у словацькій Трнаві програла другій сіяній Єлені Русе (WTA, 101) 3:6, 1:6.

За годину з чвертю на корті українка реалізувала 1 брейк-поінт з чотирьох та 5 разів помилилася при подачі. Румунка зробила 6 ейсів, 5 брейків та дві «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що Вадим Урсу не зміг вийти до півфіналу Challenger.