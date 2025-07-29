Олег Шумейко

Анастасія Соболєва (WTA, 227) у першому колі турніру серії ITF75 в Італії поступилася Аліс Раме (WTA, 271) 2:6, 3:6.

За півтори години на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 1 брейк-поінт з чотирьох та тричі помилилася при подачі. Француженка зробила 1 ейс, 3 «подвійні» та 5 брейків. Це була четверта зустріч тенісисток – Соболєва програла вперше.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева перемогла на старті турніру у Торонто.