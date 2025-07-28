Стародубцева перемогла Ван Яфань у драматичному матчі на турнірі в Торонто
Українка святкувала звитягу у трьох сетах
близько 3 годин тому
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 73) стартувала з перемоги на хардовому турнірі WTA 1000 в Монреалі (Канада).
У першому раунді українка у трьох сетах перемогла китаянку Ван Яфань (WTA 144) — 6:7(6), 6:4, 6:4.
У вирішальному сеті Стародубцева поступалася з рахунком 1:4, проте зуміла виграти п’ять геймів поспіль і здобути перемогу.
Переможниця протистояння в другому раунді зустрінеться з 21-ї сіяною Магдаленою Френх (Польща).
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