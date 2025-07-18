Олег Шумейко

Анастасія Соболєва (WTA, 233) у чвертьфіналі турніру ITF75 у чеському Оломоуці перемогла Петру Седлачкову 7:5, 7:5.

За 1 годину 53 хвилини на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 6 брейк-поінтів з десяти та 1 раз помилилася при подачі. Чешка зробила 4 брейки та 7 «подвійних». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

У півфіналі Соболєва зіграє з сьомою сіяною румункою Габріелою Лі (WTA, 323).

Нагадаємо, що Даяна Ястремська зіграє у чвертьфіналі турніру WTA у Гамбурзі.