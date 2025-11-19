Соболєва поступилася на старті турніру у Словаччині
Українка у двох сетах програла представниці Франції
1 день тому
Фото: Instagram
Анастасія Соболєва (WTA, 266) у першому колі турніру серії ITF50 у словацькій Трнаві зазнала поразки від Аліс Робб (WTA, 622) 2:6, 3:6.
ITF50. Словаччина, Трнава. Перше коло
Анастасія Соболєва – Аліс Робб 2:6, 3:6
Відзначимо, що напередодні Соболєва програла першій сіяній у чвертьфіналі турніру у Португалії.
