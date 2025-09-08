Олег Гончар

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (ATP 1) виграв US Open-2025, здолавши у фіналі колишню першу ракетку світу Янніка Сіннера (ATP 2) з рахунком 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Завдяки цій перемозі він заробив $5 млн призових.

Ця перемога стала для 22-річного Алькараса сьомим титулом цього сезону та 23-м у кар’єрі. Завдяки перемозі він повернувся на першу сходинку рейтингу ATP.

Загальна сума призових за кар’єру іспанця досягла $53,5 млн, що виводить його на шосте місце в історичному рейтингу за заробітками, позаду Новака Джоковича, Рафаеля Надаля, Роджера Федерера, Енді Маррея та Александра Звєрєва.

У 2025 році Алькарас заробив $15,6 млн, ставши лідером туру за призовими. Титул у Нью-Йорку став його другим на US Open після 2022 року та четвертим на турнірах Grand Slam.