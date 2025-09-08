Олег Гончар

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (ATP 1) прокоментував свою перемогу над колишньою першою ракеткою світу Янніком Сіннером у фіналі US Open-2025 з рахунком 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

У післяматчевому інтерв’ю на корті Алькарас подякував своїй команді та сім’ї за підтримку, яка, за його словами, стала ключовою у досягненні цього успіху. Він відзначив важливість роботи тренерського штабу, який допомагає йому зростати як професіоналу та людині, а також підтримку рідних, зокрема брата, дядька, батьків і молодших братів, які дивилися матч удома.

«Кожне моє досягнення — ваша заслуга, і ця перемога — теж ваша. Мені дуже пощастило з людьми, які мене оточують». Карлос Алькарас

Говорячи про суперництво з Сіннером, Алькарас зазначив, що не вважає гру італійця передбачуваною, але добре розуміє його стиль завдяки численним матчам між ними. Він зізнався, що переглядає багато матчів італійця, щоб аналізувати його тактику, а також тому, що йому подобається спостерігати за його грою.

«Я знаю його головну зброю та намагаюся зосереджуватися на них. Але навіть якщо іноді здається, що я розумію його стиль, грати проти нього дуже складно, особливо в довгих розіграшах». Карлос Алькарас

Ця перемога стала для 22-річного Алькараса другим титулом US Open (перший — у 2022 році) і підняла його на першу сходинку рейтингу ATP.