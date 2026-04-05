Олег Шумейко

Юлія Стародубцева прокоментувала перемогу у півфіналі турніру серії WTA500 в американському Чарльстоні. Українку цитує btu.org.ua:

Велике спасибі всім за підтримку. Я розумію, що сьогодні, можливо, не була фаворитом, але відчуваю, що американська публіка тут – це ніби наполовину мій дім.

Також дякую всім українцям, які прийшли підтримати – я це дуже ціную. Моє серце завжди з вами. Моє серце завжди вдома. Дякую вам.

Чесно кажучи, у мене просто немає слів. Це дуже важливий момент для мене, і я намагаюся насолодитися кожною секундою тут і зараз.

Про матч проти Медісон Кіз

Що сьогодні потрібно було зробити, щоб перемогти у двох сетах? Дуже багато чого. Я знаю, що Медісон – чудова суперниця, прекрасний гравець. Я дивилася багато її матчів, і проти таких тенісисток завжди дуже складно грати. Тому вітаю її з чудовим турніром.

А для себе – потрібно було залишатися стабільною і при цьому грати агресивно. Так, у мене був непростий момент за рахунку 5:2, коли я не втримала подачу, але потрібно було це пережити, продовжувати грати активно і все вийшло.

Нагадаємо, що за титул змагань Стародубцева зіграє з Джессікою Пегулою.