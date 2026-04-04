Капітан жіночої збірної України Ілля Марченко прокоментував підготовку команди до матчу кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг проти Польщі.

В інтерв’ю Setanta Sports та порталу Великий теніс України фахівець відзначив високий рівень підбору гравчинь та висловив задоволення складом на майбутнє протистояння.

Я дуже задоволений нашим складом. У нас дві елітні тенісистки в одиночному розряді і дуже сильна пара. Тому я дуже задоволений. У нас досить сильний жіночий теніс, тому мені є з кого вибирати.

Мені доводиться стежити за всіма дівчатами, я спілкувався з багатьма. На ґрунті я вважаю, що це, можливо, якщо не найкращий, то один із найкращих складів. І загалом у нас одна з найкращих збірних світу зараз.