«У нас одна з найкращих збірних світу»: Марченко перед матчем з Польщею у Кубку Біллі Джин Кінг
Поєдинок відбудеться 10-11 квітня
1 день тому
Капітан жіночої збірної України Ілля Марченко прокоментував підготовку команди до матчу кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг проти Польщі.
В інтерв’ю Setanta Sports та порталу Великий теніс України фахівець відзначив високий рівень підбору гравчинь та висловив задоволення складом на майбутнє протистояння.
Я дуже задоволений нашим складом. У нас дві елітні тенісистки в одиночному розряді і дуже сильна пара. Тому я дуже задоволений. У нас досить сильний жіночий теніс, тому мені є з кого вибирати.
Мені доводиться стежити за всіма дівчатами, я спілкувався з багатьма. На ґрунті я вважаю, що це, можливо, якщо не найкращий, то один із найкращих складів. І загалом у нас одна з найкращих збірних світу зараз.
Нагадаємо, поєдинок відбудеться 10-11 квітня у польському місті Глівіце на закритих ґрунтових кортах.
Україну представлять Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, а також Людмила та Надія Кіченок.
