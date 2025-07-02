Денис Сєдашов

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (68 WTA) прокоментувала свою перемогу в першому колі Wimbledon-2025 над представницею Великої Британії Франческою Джонс (122 WTA).

У коментарі Стародубцева зазначила, що вірила в перемогу з перших розіграшів, хоча суперниця продемонструвала дуже потужний старт. Слова наводить ВТУ.

Мені здавалося, що вона вийшла і одразу грала на максимумі: влучала в лінії, показувала високу реалізацію першої та навіть другої подачі. Але я знала — якби вона так грала завжди, була б у топ-30. Тож очікувала, що десь настане спад, і це сталося наприкінці другого сету та в третьому. Юлія Стародубцева

Також вона згадала про попередню зустріч із Джонс на ґрунтовому турнірі в Мексиці, де Стародубцева почувалася зле через акліматизацію та більше не планує повертатися на той турнір.

Щодо трав’яного покриття, Юлія зазначила, що хоча її стиль гри не зовсім адаптований під нього, вона отримує задоволення від таких матчів:

Мені подобається трава. Так, я не граю плоско, як це властиво для трав’яного тенісу, але мені комфортно. Це можливість використовувати інші елементи – різані удари, подачу – мені це до вподоби. Юлія Стародубцева

Стародубцева слідом за Світоліною перемогла у першому колі Wimbledon.