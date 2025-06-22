Стародубцева поступилася другій сіяній у фіналі кваліфікації турніру у Німеччині
Українка у двох сетах програла Данилович
близько 1 години тому
Фото: j48tennis.net
Юлія Стародубцева (WTA, 68) у фіналі кваліфікації турніру серії WTA500 у Німеччині поступилася другій сіяній Ользі Данилович (WTA, 37) 6:7 (4), 2:6.
За півтори години на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 2 брейк-поінти з трьох та 1 раз помилилася при подачі. Сербка зробила 6 ейсів, 4 брейки та 3 «подвійні». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Нагадаємо, що Даяна Ястремська зіграє у фіналі турніру у Великій Британії.
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