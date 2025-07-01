Стародубцева слідом за Світоліною перемогла у першому колі Wimbledon
Українка у трьох сетах обіграла британку Джонс
близько 2 годин тому
Фото: j48tennis.net
Юлія Стародубцева (WTA, 68) у першому колі Wimbledon обіграла Франческу Джонс (WTA, 122) 1:6, 6:3, 6:1.
За 1 годину 45 хвилин на корті українка реалізувала 5 брейк-поінтів з восьми та 1 раз помилилася при подачі. Британка зробила 1 ейс, 3 брейки та дві «подвійні». Це була друга зустріч тенісисток – Юлія взяла реванш за поразку у 2024 році.
Наступною суперницею Стародебцевої стане дев’ятнадцяти сіяна людміла самсонова.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна успішно стартувала на трав’яному Шоломі.
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