Олег Шумейко

Юлія Стародубцева (WTA, 68) у фіналі відбору турніру серії WTA250 у британському Ноттінгемі програла каміллі рагімовій (WTA, 87) 7:5, 5:7, 2:6.

За 2 з половиною години на корті українка реалізувала 7 брейк-поінтів з дев’яти та 1 раз помилилася при подачі. суперниця зробила 9 брейкків та дві «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що Ястремська отримала іншу суперницю на змаганнях у Ноттінгемі.