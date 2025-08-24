Олег Гончар

У WTA перед стартом US Open-2025 опублікували оновлений рейтинг.

Українські тенісистки зазнали змін у позиціях. Перша ракетка країни Еліна Світоліна втратила дві сходинки, опустившись з 13-го на 15-те місце після поразки в Цинциннаті.

Марта Костюк спустилася на одну позицію і наразі йде 28-ю, а Юлія Стародубцева впала на п’ять позицій — до 68-го.

Без змін залишилась на 31-й позиції Даяна Ястремська.

У топ-10 Іга Свьонтек піднялася на друге місце, випередивши Кори Гауфф, яка змістилась на третю сходинку.

Жасмін Паоліні обійшла Аманду Анісімову, посівши 8-му позицію.

