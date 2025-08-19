Світоліна залишилася 13-ю в оновленому рейтингу WTA
Лідирує аріна сабалєнка
14 хвилин тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений світовий рейтинг.
Перша ракетка України Еліна Світоліна, попри поразку вже у стартовому матчі турніру в Цинциннаті, зберегла за собою 13-ту сходинку. Лідеркою рейтингу залишається представниця білорусі аріна сабаленка.
На другу позицію після перемоги на престижному «тисячнику» в США піднялася полька Іга Швьонтек, яка посунула американку Корі Ґуафф на третє місце.
Оновлений рейтинг WTA
1. (1) Аріна Сабалєнка (-) – 11225;
2. (3). Іга Швьонтек (Польща) – 7933;
3. (2). Коко Гофф (США) – 7874;
4. (4). Джессіка Пегула (США) – 4903;
5. (5). Мірра Андрєєва (-) – 4733;
6. (6). Медісон Кіз (США) – 4699;
7. (7). Чжен Ціньвень (Китай) – 4433;
8. (9). Жасмін Паоліні (Італія) – 4116;
9. (8). Аманда Анісімова (Італія) – 3869;
10. (10). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3663;
...
13 (13). Еліна Світоліна (Україна) – 2834;
29 (27). Марта Костюк (Україна) – 1656;
32 (31). Даяна Ястремська (Україна) – 1559;
66 (63). Юлія Стародубцева (Україна) – 941;
136 (135). Ангеліна Калініна (Україна) – 542;
172 (177). Дар'я Снігур (Україна) – 409.
Стародубцева програла у першому колі на останньому турнірі перед US Open.