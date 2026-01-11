Світоліна: «Мій чоловік виграв в Окленді минулого року»
Це допомогло Еліні здобути титул
23 хвилини тому
Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про роль у своїй перемозі її чоловіка Гаеля Монфіса.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 13) розповіла, яку роль у її перемозі на турнірі серії WTA 250в Окленді (Нова Зеландія) відіграв її чоловік Гаель Монфіс, передає The Tennis Letter.
Думаю, за свою кар’єру я переживала чимало різних моментів, але цей став особливим, адже торік тут переміг мій чоловік. Цього року він сказав мені: "Якщо ти цього разу не виграєш, я вже не знаю, що сказати".
Нагадаємо, раніше Світоліна також зазначала, що ключову роль у вдалому старті сезону для неї відіграла пауза наприкінці минулого року, яка дозволила відновитися та перезавантажитися перед новими турнірами.