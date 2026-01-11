Світоліна прокоментувала свою першу перемогу в 2026 році
Тенісистка виграла перший турнір сезону, в якому брала участь
близько 1 години тому
Еліна Світоліна
Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу на турнірі серії WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія), передає Суспільне.
Без сумніву, приємно виграти ще один титул. Особливо після не дуже приємного завершення минулого року. Ця пауза справді дозволила мені перезавантажитися та повернутися на корт із новою енергією. Я дуже щаслива, що здобула титул тут. Це був приємний тиждень для мене.
Приємно грати такі матчі, як на цьому турнірі, непрості поєдинки. Це дає мотивацію на наступні старти. Дуже приємно виграти цей турнір
Зазначимо, що для Світоліної цей титул став 19-м на турнірах WTA у кар’єрі.
