Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу на турнірі серії WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія), передає Суспільне.

Без сумніву, приємно виграти ще один титул. Особливо після не дуже приємного завершення минулого року. Ця пауза справді дозволила мені перезавантажитися та повернутися на корт із новою енергією. Я дуже щаслива, що здобула титул тут. Це був приємний тиждень для мене.

Приємно грати такі матчі, як на цьому турнірі, непрості поєдинки. Це дає мотивацію на наступні старти. Дуже приємно виграти цей турнір