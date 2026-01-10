Олег Шумейко

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над Івою Йович у півфіналі турніру серії WTA250 в Окленді. Слова українки наводить btu.org.ua.

Приємно виграти матч у двох сетах. Учора була дуже важка битва, і сьогодні теж – особливо в першому сеті. Іва грала дуже добре, і мені довелося дійсно боротися, викладатися на повну і намагатися знайти свій рівень. Я дуже рада, що змогла завершити матч у двох сетах і заощадити трохи енергії перед фіналом.

Чудовий виступ. І кілька слів про Іву: вона тільки починає свій шлях у турі. Що вас найбільше вразило в її грі і що ви для себе відзначили у вашому першому очному матчі з такою молодою суперницею?

Ми тренувалися разом перед турніром, тому я приблизно розуміла, чого очікувати. Але навіть тоді вона мене здивувала тим, як вона б'є по м'ячу і як добре рухається кортом. Впевнена, у майбутньому в неї буде ще дуже багато титулів.

Нагадаємо, що Марта Костюк дісталася до фіналу турніру в австралійському Брісбені.