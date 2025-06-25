Олег Шумейко

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA, 14) у другому колі турніру WTA500 у німецькому Бад-Гомбургу програла Беатріс Аддад Маї (WTA, 21) 6:3, 4:6, 6:7 (7).

За 2 з половиною години на корті українка 6 разів подала навиліт, реалізувала 3 брейк-поінти з дванадцяти та 4 рази помилилася при подачі. Бразилійка зробила 4 ейси, 3 брейки та 5 «подвійних». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що Світоліна отримала нагороду за виступ за збірну України.