Світоліна обіграла соснович і вийшла у третє коло Wimbledon-2025
Українка тріуфувала у двох сетах
близько 1 години тому
Українська тенісистка Еліна Світоліна (13 WTA) вийшла до третього кола Wimbledon-2025.
У другому раунді українка впевнено у двох сетах обіграла білоруску олександру соснович (107 WTA) – 6:2, 6:4
На корті тенисистки провели 1 годину 27 хвилин. За цей час Світоліна виконала один ейс, припустилася п’яти подвійних помилок і реалізувала 7 із 14 брейкпойнтів.
Суперниця українки, соснович, відповіла трьома ейсами, шість разів помилилася на подачі та використала 4 з 7 шансів на брейк.
У другому сеті за рахунку 4:5 на користь Світоліної білоруска взяла медичний тайм-аут.
У трьому колі суперницею Світоліної стане бельгіська тенісистка Елізе Мертнес (23 WTA).
Світоліна на старті Wimbledon-2025 не залишила шансів суперниці.