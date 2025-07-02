Денис Сєдашов

Українська тенісистка Еліна Світоліна (13 WTA) вийшла до третього кола Wimbledon-2025.

У другому раунді українка впевнено у двох сетах обіграла білоруску олександру соснович (107 WTA) – 6:2, 6:4

На корті тенисистки провели 1 годину 27 хвилин. За цей час Світоліна виконала один ейс, припустилася п’яти подвійних помилок і реалізувала 7 із 14 брейкпойнтів.

Суперниця українки, соснович, відповіла трьома ейсами, шість разів помилилася на подачі та використала 4 з 7 шансів на брейк.

У другому сеті за рахунку 4:5 на користь Світоліної білоруска взяла медичний тайм-аут.

У трьому колі суперницею Світоліної стане бельгіська тенісистка Елізе Мертнес (23 WTA).

Світоліна на старті Wimbledon-2025 не залишила шансів суперниці.