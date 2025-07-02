Михайло Цирук

У середу, 2 липня, перша ракетка України Еліна Світоліна проведе свій поєдинок другого кола на Вімблдоні-2025 проти білоруски Олександри Соснович. Після легкої та невимушеної перемоги на старті турніру тут, на папері, також не має бути жодних проблем. Проте розслаблятися не можна, адже теніс часом буває дуже непередбачуваним. Не вірите? спитайте у Коко Гофф, яку у першому колі шокувала наша Даяна Ястремська. Втім, про Даяну ще поговоримо, а поки пропонуємо до вашої уваги анонс поєдинку Еліни Світоліної.

Перше коло було розминкою

Те, як легко Еліні далася перемога над Анною Бондар у першому колі (6:3; 6:1) просто не може не тішити. Для проходу далі українка витратила на полі годину й три хвилини, і таким чином, що Світоліна стала учасницею другого кола найраніше на всьому турнірі: починала матч у перший запуск першого ігрового дня, а закінчила дуже швидко.

При цьому не можна сказати, що суперниця була аж надто слабкою. Буквально місяць тому, на Ролан Гаррос, Бондар хоч і програла у двох сетах (6:7; 5:7), проте зуміла дати Світоліній дуже гідний бій. Та й у цьому поєдинку місцями показувала дуже пристойний теніс, але завелика кількість помилок у простих ситуаціях погубила угорку.

Тож така впевнена перемога Еліни говорить про її чудову форму та готовність до цього турніру. Тепер потрібно, щоб ця легкість та впевненість залишалися з представницею України й в наступних колах. Як мінімум, у другому, де суперниця буде нічим не кращою за попередню.

Хто така Олександра Соснович?

Досвідчена безпрапорна білоруска дасть Еліні Світоліній вперше за останні девʼять матчів зіграти з суперницею старшою за себе. Олександрі Соснович 31 рік, наразі вона посідає 107 позицію у світовому рейтингу та є третьою ракеткою своєї країни, проте до перших двох за рівнем їй дуже далеко.

Титулів WTA за 15 років карʼєри білоруска не вигравала, а найбільший успіх у її дорослій карʼєрі - фінал Кубка Біллі Джин Кінг, а точніше тоді ще Федерації, разом зі збірною. Соснович має пристойний досвід на турнірах серії Грендслем: встигла пограти на кожному, а найвищими досягненнями є четверте коло Вімблдоні-2018 та Ролан Гаррос-2022.

На траві цього сезону Соснович провела уже 9 матчів. Спочатку не подолала кваліфікацію на турнір у Нідерландах, у Ноттінгемі відбір таки пройшла, але вилетіла вже у першому колі, ну а далі була кваліфікація Вімблдона, у якій білоруска здолала Карлоту Мартінес Кірес (6:0; 6:0) Оксану Селехметьєву (6:2; 6:3) та Дарʼю Семєністую (7:5; 6:3), не віддавши суперницям жодного сету.

У першому колі основної сітки суперниця Соснович була більш серйозною - 92 ракетка світу Варвара Грачова, і з нею все склалося вже не так просто. Перший сет майбутня опонентка Світоліної виграла з рахунком 6:4, а от у наступних двох справа дійшла до тай-брейку: один виграла Грачова (7:5), перевівши гру у третю партію, проте у вирішальний момент сильнішою виявилася білоруська тенісистка, і вигравши 10:8 пройшла в наступний етап.

Історія зустрічей

Еліна Світоліна зустрічалася з Олександрою Соснович тричі, і дві з цих зустрічей завершилися не на користь українки. У 2018 році Світоліна просто розбила суперницю в фіналі хардового турніру в Брісбені (6:2; 6:1), а вже за рік поступилася у 1/8 того ж турніру (4:6; 6:0; 3:6).

Останній поєдинок тенісисток відбувся на старті тисячника в Мадриді у 2023 році, і тоді Еліна програла у двох сетах (4:6; 5:7). Сьогодні суперниці вперше зустрінуться на траві, і ми з нетерпінням чекаємо від першої ракетки України реваншу. Бажано, такого ж впевненого, як перемога в першому колі, однак будь-яка перемога, загалом, влаштує.

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