Олег Шумейко

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася думками про виступ на Wimbledon-2025. Слова українки наводить btu.org.ua.

Про хвилювання перед початком турніру

Кажуть, якщо немає нервів перед матчем, то треба завершувати кар'єру. Звичайно, я сильно схвильована, є трохи нервів, але це приємні нерви. Мені дуже подобається це відчуття, коли я їду на Major. Думаю, це допомагає мені загострити свою увагу і показувати свою найкращу гру.

Я намагаюся якісно виконати свою роботу, але й також отримати задоволення від цих моментів. Тому що коли я зробила паузу на рік через вагітність, я відчувала, що я реально сумую за цими моментами. Я пам'ятаю, як сумувала саме за цими миттєвостями перед виходом на корт у першому колі, це тремтіння в твоєму тілі. Тому я намагалася знайти це і пережити ще раз".

Про улюблену традицію Wimbledon

Це - дрескод. Мені подобається одягатися у все біле. Це класика, це іконічний стиль. Мені подобається моя форма цього року. Це має прекрасний вигляд, просто ідеальна картинка. Коли ти дивишся навколо, всі мають такий стильний вигляд. Я люблю цю традицію.

Про свою фізичну форму (Мартіна Навратілова зазначила, що Еліна має стрункий і підсушений вигляд)

Так, є деякі зміни тут і там. Попереду в мене менше років виступів, ніж позаду. Тому я намагаюся робити трохи інші речі, інакше підходити до турнірів, дещо інакше будувати свою рутину, щоб додати цей 1%, зокрема й до мого виступу. А також через те, що в мене були травми впродовж останніх двох років, вони змусили мене шукати можливості, як мені повернутися в топ-10, дивитися, у чому дійсно я можу кинути виклик найкращим тенісисткам.

Про свою сім'ю

Скай вдома, вона насолоджується басейном (посміхається). У неї є своя власна рутина, свій розклад, тому ми тримаємо її подалі від усього цього хаосу. І ми зараз зосереджені на наших матчах і нашій підготовці. Мені подобається грати в різні дні з Гаелем, тому що зараз я виконала свою роботу і тепер можу насолодитися рештою дня, провести час з ним, ввечері він готуватиметься, а завтра я тренуватимуся і дивитимуся його матч. Коли ми граємо в один день, ти ніколи не знаєш, як воно буде, особливо, якщо грати в один час – це найгірший варіант. Мені подобається більше такий сценарій, менше стресу. Чи можливо, що Скай приїде на останні етапи? Так, тільки на важливі матчі (сміється).

Нагадаємо, що Світоліна здобула перемогу у першому колі трав’яного Шолому.