Світоліна обіграла Ястремську в українському дербі на «тисячнику» у Досі
Еліна зіграє у третьому колі змагань
близько 1 години тому
Фото: j48tennis.net
Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA, 9) перемогла Даяну Ястремську (WTA, 42) у другому колі турніру серії WTA1000 у катарській Досі 6:1, 6:4.
Еліна за годину на корті 5 разів подала навиліт, реалізувала 6 брейк-поінтів з десяти та двічі помилилася при подачі. Даяна зробила 2 ейси, 2 брейки та 6 «подвійних». Це була друга зустріч тенісисток – Світоліна такок переграла Ястремську на US Open-2019.
Наступною суперницею українки стане переможниця матчу Емма Наварро – анна калінская.
