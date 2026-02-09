Денис Сєдашов

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна покращила свою позицію та піднялася на 9-те місце.

Марта Костюк зберегла 23-тю позицію, а Даяна Ястремська піднялася на одну сходинку та наразі посідає 42-ге місце.

Прогрес у рейтингу продемонструвала Олександра Олійникова. Після виходу до півфіналу турніру WTA 250 у Клуж-Напоці вона піднялася одразу на 20 позицій і зараз є 71-ю ракеткою світу. Дар'я Снігур покращила своє місце на 21 сходинку та посідає 123-тю позицію.

У першій десятці рейтингу з’явилася «нейтральна» єкатєріна алєксандрова, тоді як лідеркою світового рейтингу залишається аріна соболенко.

Оновлений рейтинг WTA

1. аріна соболенко – 10 990 очок

2. Іга Свьонтек (Польща) – 7 978

3. Олена Рибакіна (Казахстан) – 7 523

4. Аманда Анісімова (США) – 6 680

5. Корі Гауфф (США) – 6 423

6. Джессіка Пегула (США) – 6 103

7. Мірра Андрєєва – 4 731

8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4 267

9 (10). Еліна Світоліна (Україна) – 3 205

10 (11). катєріна алєксандрова — 3 200

...

23. Марта Костюк (Україна) – 1 863

42 (43). Даяна Ястремська (Україна) – 1 225

71 (90). Олександра Олійникова (Україна) – 894

103 (102). Юлія Стародубцева (Україна) – 744

123 (144). Дар’я Снігур (Україна) – 614

199 (167). Ангеліна Калініна (Україна) – 369

250 (284). Вероніка Подрез (Україна) – 280

267 (264). Анастасія Соболєва (Україна) – 266

311 (306). Катаріна Завацька (Україна) – 207

Збірна України попри статус господаря зіграє у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг на корті суперниць.