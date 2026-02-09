Світоліна піднялася на 9-те місце в оновленому рейтингу WTA
Лідеркою залишається аріна соболенко
близько 1 години тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу.
Перша ракетка України Еліна Світоліна покращила свою позицію та піднялася на 9-те місце.
Марта Костюк зберегла 23-тю позицію, а Даяна Ястремська піднялася на одну сходинку та наразі посідає 42-ге місце.
Прогрес у рейтингу продемонструвала Олександра Олійникова. Після виходу до півфіналу турніру WTA 250 у Клуж-Напоці вона піднялася одразу на 20 позицій і зараз є 71-ю ракеткою світу. Дар'я Снігур покращила своє місце на 21 сходинку та посідає 123-тю позицію.
У першій десятці рейтингу з’явилася «нейтральна» єкатєріна алєксандрова, тоді як лідеркою світового рейтингу залишається аріна соболенко.
Оновлений рейтинг WTA
1. аріна соболенко – 10 990 очок
2. Іга Свьонтек (Польща) – 7 978
3. Олена Рибакіна (Казахстан) – 7 523
4. Аманда Анісімова (США) – 6 680
5. Корі Гауфф (США) – 6 423
6. Джессіка Пегула (США) – 6 103
7. Мірра Андрєєва – 4 731
8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4 267
9 (10). Еліна Світоліна (Україна) – 3 205
10 (11). катєріна алєксандрова — 3 200
...
23. Марта Костюк (Україна) – 1 863
42 (43). Даяна Ястремська (Україна) – 1 225
71 (90). Олександра Олійникова (Україна) – 894
103 (102). Юлія Стародубцева (Україна) – 744
123 (144). Дар’я Снігур (Україна) – 614
199 (167). Ангеліна Калініна (Україна) – 369
250 (284). Вероніка Подрез (Україна) – 280
267 (264). Анастасія Соболєва (Україна) – 266
311 (306). Катаріна Завацька (Україна) – 207
