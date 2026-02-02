Олег Гончар

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на офіційному сайті оновила свій рейтинг.

Після завершення Australian Open-2026 перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася з 12-ї на 10-ту сходинку загального рейтингу. Востаннє українка перебувала в Топ-10 у жовтні 2021 року.

Марта Костюк після невдалого виступу на Australian Open-2026 опустилася на 23-тє місце, а Даяна Ястремська втратила 15 позицій і тепер перебуває на 43-й сходинці.

Найбільший прогрес у рейтингу показала Катаріна Завацька, яка піднялася з 332-ї на 306-ту позицію.

Перша сходинка залишилася за білорускою Аріною Соболенко, а переможниця Australian Open-2026 Олена Рибакіна з Казахстану піднялася з п’ятої на третю позицію.