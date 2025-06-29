Світоліна – про зустріч з Бондар: «В мене більше досвіду на траві»
Українка знає, як діяти проти суперниці з Угорщини
32 хвилини тому
Перша ракетка України Еліна Світоліна (14 WTA) поділилася очікуваннями від поєдинку на Wimbledon. У першому колі основної сітки українка зустрінеться з Анною Бондар (75 WTA) з Угорщини. Слова наводить БТУ.
Я знаю, чого очікувати від неї. У нас був непростий матч на Roland Garros, вона зіграла там дуже добре. Я намагаюся більше думати про те, що в мене більше досвіду на траві. Моя головна мета — зосередитися на своїх діях і на тому, як потрібно грати на траві, які моменти використовувати. Неважливо, хто стоїть на іншій половині корту. Звичайно, є деякі тактичні моменти, на яких мені потрібно буде зосередити увагу. Але мені все одно потрібно фокусуватися на своїх діях і виконанні елементів.
Світоліна отримала престижну нагороду Heart Award.